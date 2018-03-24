Bodrum'a gelen sezonun ilk turist kafilesi, havalimanında karanfillerle karşılandı

Nilüfer DEMİR/MILAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Almanya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı. Turistler kısa süreli şaşkınlığın ardından, karşılamadan memnun kaldı.

Türkiye'nin öncü destinasyon yönetim şirketlerinden biri, Bodrum'da sezonu 9 aya çıkaracak 'ful charter' uçuşlarının ilkini bugün Almanya'nın Frankfurt şehrinden Bodrum'a yapılan direkt uçuş ile gerçekleştirdi. Milas-Bodrum Havalimanı'na bugün saat 14.30 sıralarında 168 yolcusuyla inen uçak apronda su takı ile karşılandı. Yolcular için ise karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan, TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, FTI Group Türkiye Destinasyon Direktörü Hicabi Ayhan, THY'nin Yer Hizmetleri Firması TGS İstasyon Müdürü Cihan Erdinç, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Cemil Bayraktar katıldı. Uçaktan inen turistlere havalimanında karanfiller verildi. Turistler kısa süreli şaşkınlık yaşasalar da, karşılamadan memnun oldu.

Firmanın Bodrum Kontrat Müdürü Hakan Alim, Bodrum'a Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden 1000 uçuş planladıklarını belirtti. Alim, "Bugün ilk uçağımızı karşıladık. Sadece Almanya'dan gelecek olan yolcu sayımız 120 bin olacak. Bu uçuşlara ilave Belçika, Hollanda, Fransa uçuşları olacak ve 27 Kasım'a kadar devam edecek. Uçak talep gördüğü takdirde seferler devam edecek. 24 Mart'ta başladık, 27 Kasım'a kadar günde 2 uçuş planlıyoruz" dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan da doluluk oranı yüksek olan bir turizm sezonu beklediklerini belirterek, "Bugün itibariyle Milas-Bodrum Havalimanı'na direk uçuşlar başladı. Ülkemizin turizm potansiyeli açısından bizi mutlu eden bir gelişmedir. Sezonu yüksek bir doluluk oranıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu yıl rakamlara da baktığımızda yüzde 60'lık artış sözkonusu. Geçen yıl 100 uçuş ile operasyon yapan firmanın bu yıl 1000 uçuşla operasyon yapacağını öğrendik. Bu rakamlar, sezonun iyi geçeceğinin ilk işaretleridir" diye konuştu.

Yolcular havalimanından çıkarken de kokteyl ile karşılandı. Firma tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ardından turistler otobüse binerek kalacakları otele hareket etti. Karşılama töreninin ardından tüm protokol üyeleri, uçağın pilot ve hostesleri ile birlikte, karşılama pastasını kesti.