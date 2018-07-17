Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a gelen Bahama bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisinden inen 1881 yolcu ve 746 personel, yaptığı alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.
Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı, 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye bu yıl 3'üncü seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah ilçeye gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1881 yolcu ve 746 personeliyle esnafı memnun etti. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler ise ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 2 sefer daha yapacağı belirtildi.
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