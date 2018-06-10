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Bodrum'a tatilci akını başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki hareketlilik, okulların tatil olmasıyla birlikte artmaya başladı.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki hareketlilik, okulların tatil olmasıyla birlikte artmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil fırsatı değerlendirmek isteyen yerli turistler de ilçeye akın etti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, bayramda Bodrum'daki otellerde yer olmadığını, belki küçük boşluklar olabileceğini söyledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte, seçim öncesinde, bayramı da değerlendirerek tatil yapmak isteyenler Bodrum'da hareketlilik yarattı. İlçedeki yoğunluk trafiğe de yansırken, Turgutreis'e gidiş istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi, uzun kuyruklar oluştu. BODER Başkanı Halil Öztürk, "Bu haftadan itibaren bir hareketlenme oldu. İç pazarda özellikle bayağı hareket var. Bayramda da neredeyse yer yok Bodrum'da. Ufak tefek belki küçük boşluklar olabilir, ama bayram dolu geçecek. Bir de bu bayram tatili biraz kısa. Bir sonraki hafta da seçim var. Seçim günü de biraz etkiledi. Seçim olmasaydı da öğrencilerin sınavları vardı. Ama yine tatilini haziran ayına planlayan çok sayıda kişi, tercihe göre izinleriyle birleştirip, bu bayramı tatil olarak değerlendirmeyi tercih etti. Bu nedenle bayramdan sonraki hafta da hareketli geçer. 24 Haziran'da da 2-3 günlük bir boşluk olabilir. Tabii ki insanlar oy kullanmaya gidecekler" dedi.

Dış pazarda da bir yükseliş olduğunu belirten Öztürk, "Dış pazarın bu sene daha iyi olacağını bekliyorum. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, veriler iyi görünüyor. Dış pazarda da bu sene 2015'i yakaladık. 2014'ü de yakalayabilir miyiz bilmiyorum. 2014 sezonunda zirveyi görmüştük. 2016-2017 sezonunda ise yaşanılan olumsuzluklar sonucu çok kötü geçerek, dibi görmüştük. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla gelen rezervasyon verileriyle, 2015'i yakaladık" dedi.

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