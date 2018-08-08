Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ressam Devrim Erbil ile iki kızının eserlerinden oluşan "3 Erbil 3 Bakış" adlı karma resim sergisi açıldı.

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil'in teknoloji ile sanatı bütünleştirerek, sanatseverleri, sanal gerçeklik gözlüğü ile üç boyutlu bir yolculuğa çıkardığı "Sanal Devrim" projesi de sergide yer aldı.

Devrim Erbil, AA muhabirine, bir babanın iki ressam kızı ile birlikte açtığı bir sergide bulunduklarını belirterek, bunun da Türkiye'de bir ilk olabileceğini söyledi.

Toplam 115 eserin yer aldığı belirtilen sergide akrilik ve yağlı boya ile yaptığı tabloları olan emekli öğretim görevlisi Çiğdem Erbil ise eserlerinde insan yaşamının iniş çıkışlarını anlatmak istediğini kaydetti.

Çiğdem Erbil, "Hepimiz sanat eğimi aldık. Aldığımız eğitimi de sürdürüyoruz. Bunu da birlikte sanatseverlerle, bizi seven insanlarla paylaşmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Sergi, 1 Eylül'e kadar gezilebilecek.

