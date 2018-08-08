Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ressam Devrim Erbil ile iki kızının eserlerinden oluşan "3 Erbil 3 Bakış" adlı karma resim sergisi açıldı.
Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil'in teknoloji ile sanatı bütünleştirerek, sanatseverleri, sanal gerçeklik gözlüğü ile üç boyutlu bir yolculuğa çıkardığı "Sanal Devrim" projesi de sergide yer aldı.
Devrim Erbil, AA muhabirine, bir babanın iki ressam kızı ile birlikte açtığı bir sergide bulunduklarını belirterek, bunun da Türkiye'de bir ilk olabileceğini söyledi.
Toplam 115 eserin yer aldığı belirtilen sergide akrilik ve yağlı boya ile yaptığı tabloları olan emekli öğretim görevlisi Çiğdem Erbil ise eserlerinde insan yaşamının iniş çıkışlarını anlatmak istediğini kaydetti.
Çiğdem Erbil, "Hepimiz sanat eğimi aldık. Aldığımız eğitimi de sürdürüyoruz. Bunu da birlikte sanatseverlerle, bizi seven insanlarla paylaşmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.
Sergi, 1 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum