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Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek 'Miss 7 Continents' (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere ilçeye gelen 21 güzel, Gümbet Mahallesi'ndeki otelde kampa girdi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek 'Miss 7 Continents' (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere ilçeye gelen 21 güzel, Gümbet Mahallesi'ndeki otelde kampa girdi. Yarışmaya katılan güzeller, havuz başında renkli pozlar verdi. Bir tur firması ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen 'Miss 7 Continents'e katılmak üzere geçen pazartesi günü Bodrum'a gelen güzeller, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi. Bodrum'a 21 ülkeden gelen güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle poz verdi. Havuz başında yapılan çekimleri turistler de büyük ilgiyle izledi. Birçok turist, güzellerle hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi. Organizatör Khachatryan, "Bu 27 yıldır yapılan bir yarışma. 10 yıldır da Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. Yarışmacıların çoğu ilk defa katılıyor. Malezya'da yapılacak Kainat Güzellik Yarışması için bu bir ön eleme. 22 ülkeden güzeller katıldı. 13 Mayıs'ta otelde yapılacak final gecesinde güzeller, ilk 5'e girmek için boy gösterecek. Güzeller 1 haftalık kamp süresince, Bodrum'un güzelliklerini de keşfedecek. Akşam final gecesine hazırlanan güzeller, gündüzleri de dalış yapıp, tekne turuna çıkıp, çeşitli aktivite ve eğlencelere katılarak unutulmayacak anlar yaşayacak. Yarışmada Türkiye'yi 20 yaşındaki Ayşenur Büşra Selvitop temsil edecek" dedi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda basketbol antrenörlüğünde okuyan Türk güzel Selvitop ise "Basketbol branşı ile ilgileniyorum. Mankenlikte ilerlemek istiyorum. Kamp çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Türkiye'yi temsil ettiğim ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.

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