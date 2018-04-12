Bodrum’da Albino seferberliği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nadir görülen Albino türü fok balığı için ekipler seferberlik yaşadı.

AKUT Bodrum ve Doğal Hayatı Koruma Kurulu Milas Şefliği ekipleri, Bodrum’un Salih Adası açıklarında yaralı bir fok balığı görüldüğü ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye hareket etti. 7 gönüllüyle birlikte bölgeye ulaşan AKUT ekibi, 2,5 metre uzunluğundaki fok balığının denizde sağlıklı bir şekilde yüzdüğünün görülmesi üzerine herhangi bir müdahalede bulunmadan geri döndü.

Salih Adası açıklarında görülen fok balığının, nadir görülen bir tür olan Albino cinsi olduğu ifade edildi.