Bodrum'da anneler sumo güreşi ve langırt maçı yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, anneler sumo güreşi ve langırt maçı yaptı.

İlçede, Göztepe Bodrum Futbol Akademisi tarafından sürpriz Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Anneler Günü'ne özel etkinliğe katılan ve durumdan habersiz anneler, oynadıkları oyunlarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklarını antrenmana getiren anneler, antrenman sonrası saha içinde kendileri için hazırlanan canlı langırtta futbol oynadı. Yenilen takımdaki anneler ise sumo güreşi alanında mücadele etti.

Yaklaşık 60 annenin katıldığı etkinlik sonunda çocuklar annelerine kendi hazırladıkları hediyeleri verdi.

Futbol okulu antrenörü Emrah Çatak, yaptığı açıklamada, annelerin etkinlikten habersiz olduğunu ve güzel bir sürprizle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sürprizi çocuklarla hazırladıklarını aktaran Çatak, annelere heyecanlı bir gün yaşattıklarını ifade etti.

