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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Cemaat cami avlusuna sığmayınca sokaklar trafiğe kapatıldı.
Dün gece Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra aracı ile evine dönerken uçurumdan denize düşen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, doğup büyüdüğü ve üç dönem belediye başkanlığını yaptığı Yalıçiftlik Mahallesi’nde toprağa verildi. Altındağ’ı yaklaşık 8 bin kişi uğurladı. Bodrum Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Altındağ’ın cenazesi Yalıçiftlik Mahallesi’ne getirildi. Aşağı Çiftlik Camii’nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı ve eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı. İkindi ezanının okunmasının ardından İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal cenaze namazını kıldırdı. Cemaat cami avlusuna sığmayınca mahalle trafiğe kapatıldı. Birçok esnaf da dükkanlarını kapatıp cenaze namazına geldi. Helallik alınmasının ardından Altındağ’ın cenazesi Aşağı Çiftlik Mezarlığı’na defnedilirken, yakınları ve sevenleri taziye dileklerini kabul etti. Cenazeye katılanlar nedeniyle Yalıçiftlik Mahallesi’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

25 yıllık siyasetçiydi
1963 yılında Bodrum’da doğan, evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 17 yıl Bodrum Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yaptı. Yazı İşleri ve Personel Müdürlüğünden 1999 yılında istifa ederek Bodrum’un Yalı beldesinden seçime girdi. İlk belediye başkanı olarak Yalı Belediyesini kurdu ve üç dönem Yalı Belde Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2014 yılında çıkartılan Büyükşehir Yasası sonrası Yalı Belediyesinin kapanmasıyla Bodrum Belediye Meclisi Üyesi olan Altındağ, aynı zamanda Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yapıyordu.

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı

Bodrum’da belediye başkan yardımcısını son yolculuğuna binler uğurladı
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