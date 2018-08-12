Bodrum'da cinayet

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
İlçenin Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Hızır Takış'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, Takış'ı evinde kanlar içerisinde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Takış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Takış'ın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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