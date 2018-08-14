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Bodrum'da cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçenin Koyunbaba Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta Hızır T'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Hızır T'nin oğlu şüpheli C.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı C.T. tutuklandı.

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