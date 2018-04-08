Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum çöplük alanında bugün saat 13.00 sıralarında metan gazı patlaması nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevlere, Muğla Büyükşehir ve Bodrum itfaiye ekipleri, toplam 8 itfaiye aracı, 3 dozer ile müdahale etti. Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması son anda önlenebildi.
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RÜZGAR NEDENİYLE MÜDAHALE ÇOK ZOR YAPILDI
Çöplüğün rehabilite ihalesini alan firmada görevli 20 işçi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın yönünü sık sık değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yangın nedeniyle Milas- Bodrum Karayolu da zaman zaman duman altında kaldı, ulaşım güçlükle sağlanabildi.
(https://imgrosetta.mynet.com/file/2387044/640xauto.jpg)
BAŞKA PATLAMALAR DA MEYDANA GELDİ
Çöplüğün rehabilitasyonunu yapan özel şirketin işçilerinden Muhammet Çelik (34), "Yangın, metan gazı patlaması ile aniden başladı. Ardından başka patlamalar da meydana geldi. Bu nedenle birden fazla noktada başlayan yangın hızla büyüdü. Söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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Dumanlar Bodrum'un Turgutreis ve Ortakent mahallelerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.
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