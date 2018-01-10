Bodrum'da deniz dibi temizliği

Bodrum ilçesinde, bir grup dalgıç tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bu yıl dördüncü kez yapılan temizlik çalışması, Yalıkavak Küdür mevkisinden gerçekleşti. Küdür halk plajında 10 dalgıcın katıldığı temizliği vatandaşlar kıyıdan izledi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden cam şişeler, araç lastikleri ile bir banyo küveti çıkarıldı. Atıklar sürat botlarına alınarak iskeleye getirildi.

Atıklar arasında dalgıçlarca fark edilen bir yavru ahtapot ise kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Gazetecilere açıklama yapan yetkililer, insanların çevre kirliliğine özellikle deniz kirliliğine karşı daha duyarlı ve dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.

Dalgıçlardan Öner Karaçiçek denizden lastik, cam ve plastik atıklar çıkardıklarını belirterek duyarlı olunması gerektiğini hatırlattı.

Denizden çıkarılan yaklaşık yarım tona yakın atık, bir süre iskelede sergilendikten sonra belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Bu arada atıkların deniz dibinden çıkarılışı, su altı kameralarıyla kaydedildi.

(AA)