Bodrum'da deniz dibi temizliği

Bodrum ilçesinde, bir grup dalgıç tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.
"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bu yıl dördüncü kez yapılan temizlik çalışması, Yalıkavak Küdür mevkisinden gerçekleşti. Küdür halk plajında 10 dalgıcın katıldığı temizliği vatandaşlar kıyıdan izledi.
Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden cam şişeler, araç lastikleri ile bir banyo küveti çıkarıldı. Atıklar sürat botlarına alınarak iskeleye getirildi.
Atıklar arasında dalgıçlarca fark edilen bir yavru ahtapot ise kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.
Gazetecilere açıklama yapan yetkililer, insanların çevre kirliliğine özellikle deniz kirliliğine karşı daha duyarlı ve dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.
Dalgıçlardan Öner Karaçiçek denizden lastik, cam ve plastik atıklar çıkardıklarını belirterek duyarlı olunması gerektiğini hatırlattı.
Denizden çıkarılan yaklaşık yarım tona yakın atık, bir süre iskelede sergilendikten sonra belediye ekiplerince bölgeden alındı.
Bu arada atıkların deniz dibinden çıkarılışı, su altı kameralarıyla kaydedildi.
(AA)
Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı
Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
İran'dan sonra bir Orta Doğu ülkesi daha karıştı! Tunus'ta protesto şoku!
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Şehidin nişanlısı bunu başardı ve... 'Ben artık vatanımla evliyim'
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum