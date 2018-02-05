Bodrum'da deniz keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da son 3 gündür hava sıcaklıklarının artmasının ardından, ilçe sakinleri sahile akın etti, bazı kişiler denize girdi.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Plajı, doldu. Mayosuz deniz kenarına gelen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize atladı. Denize girenleri şaşkınlıkla izleyenler ise cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.
Emekli diş doktoru Kamil Dereli (65), "Gördüğünüz gibi Bodrum'da yılın 12 ayı denize girmeniz mümkün. Yarım saat kadar yüzdüm ve deniz suyu çok güzeldi. Bodrum'da biraz güneşi gördüğümüzde kendimizi denize bırakıyoruz" dedi.
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