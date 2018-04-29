HABER

Bodrum'da "Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Bodrum'da "Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği" düzenlendi.

Bodrum Dans Kulübü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte halk oyunu, bale ve modern dans gösterileri sunuldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamada, ilçedeki okullar ve farklı kulüplerden dans grupları 31 gösteri sundu. Engelli bireylerin de sahne aldığı üç saat süren etkinliği çok sayıda vatandaş izledi.

Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır ara vermeden Dünya Dans Günü kutlamalarını devam ettirdiklerini belirterek, "İlginin yoğun olduğu güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği" bodrum dans halk oyunu Muğla

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.