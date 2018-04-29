Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği" düzenlendi.
Bodrum Dans Kulübü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte halk oyunu, bale ve modern dans gösterileri sunuldu.
Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamada, ilçedeki okullar ve farklı kulüplerden dans grupları 31 gösteri sundu. Engelli bireylerin de sahne aldığı üç saat süren etkinliği çok sayıda vatandaş izledi.
Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır ara vermeden Dünya Dans Günü kutlamalarını devam ettirdiklerini belirterek, "İlginin yoğun olduğu güzel bir etkinlik oldu." dedi.
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