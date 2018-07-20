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Bodrum'da elektrik akımına kapılan iş adamı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Bodrum'da elektrik akımına kapılan iş adamı toprağa verildi

MANİSA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iş adamı Erol Eryılmaz (63) Manisa'da toprağa verildi.

Eryılmaz için Pazar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Eryılmaz'ın cenazesine, ailesi, çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı.

Eryılmaz'ın cenazesi, Turgutlu Belediyesi Kabristanlığına defnedildi.

Eryılmaz, dün Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Sokak'ta evine gireceği sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akıbına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

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