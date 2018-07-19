Bodrum'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Sokak'ta, Erol Eryılmaz (63), evine gireceği sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Evinin giriş kapısının önüne düşen Eryılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Eryılmaz'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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