Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in "Troia Yılı" ilan edilmesinden yola çıkan tasarımcı Çiğdem Karavit'in hazırladığı yaz koleksiyonunun tanıtımı için Bodrum'da defile düzenlendi.

Bodrum Marina Yat Kulüp'te gerçekleştirilen "Euphoria Troia" defilesinde, farklı kumaşlarla hazırlanan 30 tasarımı 15 manken taşıdı. Oyuncu Başak Parlak'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defile ilgi gördü.

Tasarımcı Karavit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'in, Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılına denk gelmesi dolayısıyla "Troia Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Defilede heykel ve gladyatörü çağrıştıran temaların bulunduğuna işaret eden Karavit, tüylü gladyatör başlıkları kullandığını, modern çizgilerle antik kentin hikayesini anlattığını kaydetti. Karavit, koleksiyonu 6 ayda hazırladığını vurguladı.

