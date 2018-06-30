HABER

Bodrum'da "Euphoria Troia" defilesi ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

Tasarımcı Çiğdem Karavit'in, "2018 Troia Yılı"ndan yola çıkarak hazırladığı koleksiyon tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in "Troia Yılı" ilan edilmesinden yola çıkan tasarımcı Çiğdem Karavit'in hazırladığı yaz koleksiyonunun tanıtımı için Bodrum'da defile düzenlendi.

Bodrum Marina Yat Kulüp'te gerçekleştirilen "Euphoria Troia" defilesinde, farklı kumaşlarla hazırlanan 30 tasarımı 15 manken taşıdı. Oyuncu Başak Parlak'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defile ilgi gördü.

Tasarımcı Karavit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'in, Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılına denk gelmesi dolayısıyla "Troia Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Defilede heykel ve gladyatörü çağrıştıran temaların bulunduğuna işaret eden Karavit, tüylü gladyatör başlıkları kullandığını, modern çizgilerle antik kentin hikayesini anlattığını kaydetti. Karavit, koleksiyonu 6 ayda hazırladığını vurguladı.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandıBeyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Fenerbahçe Başkanı Koç vefasını gösterdi, nikah şahidi olduFenerbahçe Başkanı Koç vefasını gösterdi, nikah şahidi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Euphoria Trıoia" Troya Yılı bodrum Çiğdem Karavit defile Muğla

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.