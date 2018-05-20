HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bodrum'da 'Fener Alayı' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 02:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fener Alayı’na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fener Alayı’na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Belediye Meydanı'na doğru ellerinde meşalelerle yürümeye başladı. 'Fener 'Alayı'na Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bodrum'daki özel okulların bando ekipleri de yürüyüşe destek verdi. Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve özdeyişlerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Kutlamalara eğlence mekanları ve restoranlar da 10'uncu Yıl Marşı çalarak destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Belediye Meydanı'ndaki kutlamalarda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin her yerinde meydanlarda toplanabilme özgürlüğümüzü Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliğiBağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.