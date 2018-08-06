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Bodrum'da forklift ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Bodrum'da forklift ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum ilçesinde, forklift ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serhat Eskin yönetimindeki forklift, Yalıkavak-Gündoğan karayolunda Kenan Korkut'un kullandığı 48 FS 4005 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Engin Bayzit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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3 yaralı bodrum Forklift Kaza Muğla trafik kazası

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