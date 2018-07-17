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Bodrum'da görme engellilere özel yüzme parkuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

Bodrum sahilinde, dört engellinin aynı anda denize girip, kendi başlarına yüzebilecekleri parkurun açılışı görme engellilerce yapıldı

Bodrum ilçesinde, görme engelliler için özel olarak hazırlanan yüzme parkuru törenle açıldı.

Bodrum Belediyesi ve hayırsever bir vatandaşın desteğiyle, Kumbahçe Sahili Halk Plajındaki parkurun açılışı, görme engellilerce yapıldı.

Açılışa katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, engelli vatandaşları unutmadıklarını söyledi.

Alanı hem yürüme, hem de görme engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde hazırladıklarını ifade eden Kocadon, "Onlara hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Engelli vatandaşlarımızın yüzerken üstlerinde bulundurdukları panik butonu var. Allah göstermesin, engelli vatandaşımızın denizde başına bir şey gelse, bu butona basarak cankurtaran arkadaşlarımıza sinyal gönderebilecekler. Onlar da anında müdahale edebilecek." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da denize giren engelli bireylere panik butonu verdiklerini ve bu sayede kendilerini hem güvende hissedeceklerini hem de yaşanabilecek herhangi bir duruma karşı hızlı müdahale edilebileceğini anlattı.

Kendisi de görme engelli olan projenin tasarımcısı Bedriye Gürkan ise 8 yıl sonra ilk kez kendi başına denize girdiği için çok mutlu olduğunu ve hatta ağladığını belirtti.

Çalışmanın engelli bireyler için çok yararlı olduğuna değinen Gürkan, şöyle konuştu:

"Dün de tek başıma gelip burada denize girebildim. 8 yıldır ilk kez tek başıma şezlongumdan kalktım, denize tek başıma girdim. Yüzdüm yüzdüm yüzdüm ve konumumu da çok iyi tayin edebildim. Şamandıra sayesinde neredeyim, ne kadar açıktayım, yüzüm denize mi dönük yoksa kumsala doğru mu yüzüyorum. O konumlandırma harikaydı. Sonra da yine tek başıma çıktım denizden, şezlongumu hiç zorlanmadan buldum ve dünyalar benim oldu."

Parkurda yüzen Bodrum'un tanınmış kaptanlarından görme engelli Cengiz Orçun da görmeyen kişilerin kimseye ihtiyaç duymadan burada güvenle denize girebileceğini söyledi.

Plaja engelliler için asansör sistemini kuran hayırsever Ufuk Uysal ise asansörü kardeşiyle birlikte 6 ay önce hayatını kaybeden engelli annesinin anısına yaptırdıklarını ve belediyeye hibe ettiklerini anlattı.

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