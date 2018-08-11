Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti

BODRUM (Muğla), (DHA)- DEVLET Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi taş ocağında birlikte sahne alarak, klasik müzikseverlere keyifli bir konser verdi.
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 15'inci yılında da renkli geçiyor. Bodrum'daki antik taş ocağında Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov, birlikte sahne aldı. Onay ve Markov ikilisi programda Beethoven, Ahmed Adnan Saygun, Paganini, Chopin, Liszt ve Brahms'ın eserlerinden seçtikleri bir repertuvarı seslendirdi.
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