HABER

Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

DEVLET Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi taş ocağında birlikte sahne alarak, klasik müzikseverlere keyifli bir konser verdi.

Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti

BODRUM (Muğla), (DHA)- DEVLET Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi taş ocağında birlikte sahne alarak, klasik müzikseverlere keyifli bir konser verdi.
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 15'inci yılında da renkli geçiyor. Bodrum'daki antik taş ocağında Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov, birlikte sahne aldı. Onay ve Markov ikilisi programda Beethoven, Ahmed Adnan Saygun, Paganini, Chopin, Liszt ve Brahms'ın eserlerinden seçtikleri bir repertuvarı seslendirdi.

  1. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, yarın akşam, Fransız ve Kıbrıs asıllı piyanist ve besteci Cyprien Katsaris'in konseriyle devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafetiBodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafetiBodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafetiBodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı
Tilki Osi'yi, elleriyle besliyorTilki Osi'yi, elleriyle besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.