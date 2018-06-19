Bodrum'da hayvanseverlerden kötü muameleye tepki

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir araya gelen avukatlar ve hayvanseverler, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeği hatırlatıp hayvanlara kötü müdahale gösterilmesini kınadı. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi ile katıldı.

Avukatlar ve Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri, Bodrum Adliyesi önünde hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkan Füsun Uslu, Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, 50'ye yakın avukat ve hayvanseverin katıldığı açıklamada bazı hayvanseverler köpekleriyle katıldı. Ellerinde 'Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'Bugün onlar yarın siz, Hayvana kötülük erken uyarıdır', 'Hayvanlar mal değil candır', 'Sizin sokağınız bizim hayatımız', 'Yaşamak bizim de hakkımız' yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, can dostlarına kötü muameleye tepki gösterdi. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız'ın kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi damga vurdu. Turgutreis Hayvan Barınağı'nda ilk tedavisi yapılan kediyi sahiplenen Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin insan olamayacağını belirterek, şunları söyledi: