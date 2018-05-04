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Bodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

BODRUM'da, can dostlar için veteriner hekimler 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Bodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, can dostlar için veteriner hekimler 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından başlatılan uygulama kapsamında her gün bir veteriner kliniğinin nöbetçi olacağı bildirildi.
Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, sahipli ve sahipsiz hayvanlara 24 saat sahip çıkmak ve onların yaşamlarına daha çok destek olabilmek amacı ile nöbetçi veteriner hekim uygulamasını başlattıklarını ifade etti. Ayrıca bu uygulama ile çalışan hekimlerin de rahat nefes alacağını, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uygulamanın gelecekte diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti. Bodrum'da görev yapan 25 veteriner kliniğinden 12'si nöbetleşe olarak 1 Mayıs'ta itibaren haftanın 7 gün 24 süreyle hizmet vermeye başladı. Uygulama Bodrum'daki hayvanseverleri ve hayvan sahiplerinde de büyük sevinç yarattı. Bugün saat 02.30'da, bir otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan kedisini nöbetçi olan bir veteriner kliniğine getiren evli, bir çocuk, 2 torun sahibi 63 yaşındaki Dilek Doğan "3 kedim ve 1 köpeğim var. Gece yarısı kedilerimden birine evin önünde otomobil çarptı. Nöbetçi hekim uygulamasını öğrendiğim için hemen kedimi kliniğe getirip tedavisini yaptırdım. Özellikle yaz aylarıda yoğun zehirlenme ve trafik kazalarına maruz kalan hayvanlar için nöbetçi veteriner hekim uygulaması çok önemli bir adım. Çünkü bu uygulama can dostlara verilen önemi bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.
Bodrum'da başlayan nöbetçi hekim uygulamasının önümüzdeki aylarda Fethiye ilçesinden başlamak üzere yaygınlaştırılacağını ve nöbetçi hekim listesinin internetten "http://mugla-vho.org/2-mayis-2018-bodrum-ilcesi-nobetci-veteriner-hekimi/" linkinden takip edilebileceğini belirten oda başkanı Serkan Alpözen şöyle konuştu:
"Sahipli ve sahipsiz hayvanlarımıza 24 saat sahip çıkmak ve onların yaşamlarına daha çok destek olabilmek amacı ile nöbetçi veteriner hekim uygulamasını başlattık. Ayrıca bu uygulama ile çalışan hekimlerimizde rahat nefes alacak, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uygulamayı önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerimizde yaygınlaştıracağız. Yaklaşık 350 veteriner hekimimizin bulunduğu ilimizde bu konuda yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak nöbetçi hekim uygulamasının başladığını ve yararlarını hayvanseverlerle paylaşacağız. Ulaşabildiğimiz hayvan sahiplerinede uygulamayı SMS ile duyuracağız. Bu uygulama ile ayrıca büyük özveri ile çalışan veteriner hekimlerimizin üzerindeki baskı da hafiflemiş olacak."

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Bodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacakBodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacakBodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacakBodrum'da her gün bir veteriner nöbetçi olacak

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