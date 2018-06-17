Bodrum'da hortum

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 5 dakika izlenen hortum oluştu. Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'nde dün saat 06.30 sıralarında sağanağın ardından sahilden yarım mil açıkta aniden ortaya çıkan hortum heyecan yarattı. Bir tatil köyünde aşçılık yapan evli, 2 çocuk babası Hasan Altıntaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Hortumun yerden yükselip hızla hareket ettiğini belirten Altıntaş, "Saat 06.30 civarında, kahvaltı servisi için hazırlık yapıyordum. Bu sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydettim. Otelin sahiline doğru gelen hortum nedeniyle heyecanlı anlar yaşadık. Allah'tan hortum karaya ulaşamadan 5 dakika kadar sonra denizde yavaş yavaş yok oldu" dedi.
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