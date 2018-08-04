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Bodrum'da "huzur" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 02:08 | Son Güncelleme

İlçede 467 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 4 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" adı verilen huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Muğla ve Bodrum Emniyet Müdürlüklerine bağlı 467 polis tarafından, gece kulüplerinin yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 3 bin 472 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iş yerleri kontrol edildi.

Söz konusu eğlence mekanlarının uyuşturucu bulunması ihtimaline karşı arandığı çalışmalarda, Narkotim ekiplerinin iki dedektör köpeği de kullanıldı.

Gümbet'te yaklaşık iki saat süren uygulamada, aranan 27 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız 4 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu da uygulama noktalarında ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Bazı gece kulübü işletmecileri polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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bodrum Emniyet gece kulüpleri huzur operasyonu Muğla polis

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