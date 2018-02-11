Bodrum'da içme suyu hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda göçük meydana geldi.

İlçeye bağlı Gümbet Kavşağı mevkisi Turgutreis Caddesi istikametinde, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle karayolunda yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde çukur oluştu.

Yoldan geçenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik tedbiri aldı.

Göçüğü fark etmeyen bazı sürücüler zaman zaman kaza tehlikesi atlattı. Karayolunda belediye işçileri ve iş makinelerince temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

Vatandaşlardan Vedat Çali, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonucu büyük bir gürültü duyduklarını belirtti.