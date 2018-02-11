HABER

Bodrum'da içme suyu hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 03:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda 1,5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde göçük oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda göçük meydana geldi.

İlçeye bağlı Gümbet Kavşağı mevkisi Turgutreis Caddesi istikametinde, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle karayolunda yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde çukur oluştu.

Yoldan geçenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik tedbiri aldı.

Göçüğü fark etmeyen bazı sürücüler zaman zaman kaza tehlikesi atlattı. Karayolunda belediye işçileri ve iş makinelerince temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

Vatandaşlardan Vedat Çali, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonucu büyük bir gürültü duyduklarını belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum içme suyu Karayolu Muğla patlama polis trafik

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Sevgi evleri çocukları ‘’Buzda Yeşeren Hayatlar’’ projesi ile buz pateni öğreniyor

Sevgi evleri çocukları ‘’Buzda Yeşeren Hayatlar’’ projesi ile buz pateni öğreniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.