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Bodrum'da imam bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

Bodrum'da imam bıçakla yaralandı

Bodrum ilçesinde bir imam, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

Bitez Yalı Camisi'nde görevli imam Ömer Karadağ (45) ile H.Ç. (16) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda cami imamı, sol bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan imam, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan H.Ç. sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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