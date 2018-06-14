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Bodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

BODRUM'da özel bir mülk içerisinde yapılan inşaat kazısında, 1800 yıllık, Roma döneminde yaşayan ünlü zengin balıkçı Phainos'un villasının kalıntıları ile mozaikler bulundu.

Bodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da özel bir mülk içerisinde yapılan inşaat kazısında, 1800 yıllık, Roma döneminde yaşayan ünlü zengin balıkçı Phainos'un villasının kalıntıları ile mozaikler bulundu.
Eskiçeşme Mahallesi Poyraz Sokak'ta yaklaşık 1 dönüm arazi üzerine yapılacak villaların temel kazısında, 3 hafta önce, 1800 bin yıllık tarihi kalıntılara rastlandı. Zeminden 3 metre derinlikte bulunan kalıntıların gün ışığına çıkarılması için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, 3 arkeolog eşliğinde çalışmalara başladı. Sürdürülen çalışmalara göre kalıntıların, M.S. 2. yüzyılda bölgede yaşayan dönemin zengin balıkçılarından ünlü Phainos'un villasının olduğu tespit edildi. İçerisinde villa kalıntıları ile birlikte su kuyusu, hamam, döneminin lüks yapılarının mermerleri, su kanalları, günlük kullanım kap kaçak parçaları, koku şişeleri ve balık avcılığında kullanılan malzemeler ile Phainos'un özel yaşam alanı olarak kullandığı villasının zemininde 20 metrekare büyüklüğünde mozaik kaplama bulundu. Üzerinde teknede balık avlayan bir balıkçı ve dönemin dev balıklarının resmedildiği dev mozaik, görenleri hayran bıraktı. Villaların yan tarafında ise Phainos'un yakınlarına ait olduğu düşünülen 10 mezar bulundu. Mezarlarda bir kafatası, vücudu altında ise oltalar ve olta takımları bulundu. Bulunun eserler, müzede korumaya alındı.
Emekli arkeolog Candan Temizel, "Tarihinin ünlü balıkçısı Phanios ile ilgili antik Halikarnassos kentinde ilk bulgular, 1890 yıllarında ortaya çıktı. Ardından yine şehir merkezinde yapılan kazılarda 1992 yılında Phanios'un izlerini taşıyan mozaikler ve villa kalıntılarına rastlandı. Phanios döneminin en güçlü zengin balıkçılarından biriydi. Bu nedenle yaşadığı villanın zeminine de balıkçılığa ve denize olan tutkusunu canlandıran mozaikler yaptırdığını düşünüyoruz. Gün ışığına çıkartılan eserler, çok iyi korunmalı. Paha biçilmez bu dünya mirası paylaşılmalı" dedi.
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerinin gözetiminde yapılan kazı ve kurtarma çalışmalarına bayramdan sonra devam edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktıBodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktıBodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktıBodrum'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktı

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