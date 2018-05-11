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Bodrum'da iz bırakan isimler eğlence mekanının duvarlarını süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir eğlence mekanının duvarları, iz bırakan isimlerin resimleri ile donatıldı.

Bodrum'da iz bırakan isimler eğlence mekanının duvarlarını süsledi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki bir eğlence mekanının duvarları, iz bırakan isimlerin resimleri ile donatıldı. Ressam Salih Uygun tarafından dünyaca ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosundan esinlenerek duvara yapılan çizimler büyük ilgi gördü.
Bodrum'un Çarşı Mahallesi, Cevat Şakir Caddesi'ndeki, işletmeciliğini Bülent Şenol'un yaptığı eğlence mekanının duvarları, ressam Salih Uygun'un çizdiği ünlülerin resimleri ile donatıldı. Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosundan esinlenerek yaratılan ve Bodrum'da iz bırakan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Neyzen Tevfik, Zeki Müren, Tarık Akan, Aydın Boysan, Ferdi Özbeğen, Ahmet Ertegün, Engin Cezzar, Fikret Hakan, Müzeyyen Senar, Barış Akarsu, Müşfik Kenter ve Tanju Okan gibi isimler siyah beyaz resim çalışmasıyla eğlence mekanının beyaz badanalı duvarlarına taşındı.
Siyah akrilik boya kullanılarak, restoran-barın 3 metre eninde, 7 metre boyundaki duvarına yapılan resmi gören yerli ve yabancı turistler hayran kaldı.
Ressam Salih Uygun, eseriyle ilgili olarak, "Dünyaca ünlü bir tabloyu, 'Son Akşam Yemeği'ni Bodrumumuz'a uyguladık. Bodrum'da iz bırakan edebiyat ve sanat dünyasının ünlü isimlerini beyaz badanalı duvara yansıttık. Son akşam yemeğinde kimler yok ki Bodrum'a emek vermiş tanıtımına ve turizmine katkıda bulunmuş ve Bodrum'u seven ve burada yaşayan pek çok isim... Bu mekanında bir özelliği olan asırlık ağacı Cevat Şakir dikmiş. Bu ağacın dibinde Zeki Müren dahi oturup rakısını içmiş. İşte bu ünlü isimleri unutmamak için böyle bir resim yapalım istedik ve gayet de ilgi görüyor. Geçmiş değerlerimizi unutmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da iz bırakan isimler eğlence mekanının duvarlarını süslediBodrum'da iz bırakan isimler eğlence mekanının duvarlarını süslediBodrum'da iz bırakan isimler eğlence mekanının duvarlarını süsledi

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