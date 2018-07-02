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Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, çeşitli yarışma ve etkinliklerle kutlandı.

Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, çeşitli yarışma ve etkinliklerle kutlandı. Klasik haline gelen yağlı direkten bayrak alma yarışmasını ise 10'uncu kez Mert Derim kazandı. Bodrum'da, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, Bodrum Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Deniz şehitleri anma töreniyle başlayan etkinlikleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Liman Başkanı Burak Orçun, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve vatandaşlar izledi.
Halat çekme, denizden tabak çıkarma, yağlı direkten bayrak alma gibi yarışmalar, hem izleyicilere hem de yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Halat çekme yarışmasında Yasu Kara ekibi, kazandı. Denizden tabak çıkarma yarışmasında, denizden 19 tabak çıkartan Burak Buğrahan Çetin birinci olurken, yağlı direkten bayrak alma yarışmasında, Mert Derim direğin ucundaki Türk bayrağını alarak, kupayı kaldırdı.

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Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı

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