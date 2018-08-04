Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moda tasarımcısı Ayşe Gedikoğlu'nun hazırladığı "Kadın ve Çiçekler" defilesi düzenlendi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'ndeki defilede koton ve ipek kumaşlarla hazırlanan kıyafetleri mankenlerin yanı sıra tiyatro oyuncusu Oya İnci sergiledi.

Defile için 85 kıyafet hazırladıklarını belirten Ayşe Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların çiçek olduğunu düşünerek böyle bir koleksiyon hazırladıklarını söyledi.

Kıyafetleri çiçeklerle bütünlediklerini dile getiren Gedikoğlu, "Kadının aynı zamanda narin bir çiçek ve bir doğurganlık olduğunu da vurgulamak istedik. 15 mankenimiz var. Bu sene biraz daha güncel ve otantik kıyafetlerimizi öne çıkardık. Anne, kız, anneanne, torun kıyafetlerimiz var." dedi.

