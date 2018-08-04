HABER

Bodrum'da "Kadın ve Çiçekler" defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:57 | Son Güncelleme

Bodrum'da "Kadın ve Çiçekler" defilesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moda tasarımcısı Ayşe Gedikoğlu'nun hazırladığı "Kadın ve Çiçekler" defilesi düzenlendi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'ndeki defilede koton ve ipek kumaşlarla hazırlanan kıyafetleri mankenlerin yanı sıra tiyatro oyuncusu Oya İnci sergiledi.

Defile için 85 kıyafet hazırladıklarını belirten Ayşe Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların çiçek olduğunu düşünerek böyle bir koleksiyon hazırladıklarını söyledi.

Kıyafetleri çiçeklerle bütünlediklerini dile getiren Gedikoğlu, "Kadının aynı zamanda narin bir çiçek ve bir doğurganlık olduğunu da vurgulamak istedik. 15 mankenimiz var. Bu sene biraz daha güncel ve otantik kıyafetlerimizi öne çıkardık. Anne, kız, anneanne, torun kıyafetlerimiz var." dedi.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
Deniz kenarında oynayan çocuk dalgalara kapılarak kaybolduDeniz kenarında oynayan çocuk dalgalara kapılarak kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kadın ve Çiçekler" bodrum defile Tasarımcı Ayşe Gedikoğlu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.