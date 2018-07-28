Bodrum'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi 

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Bodrumlular, yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı evlerinin balkonlarından ve çatılarından izledi. Saat 21.30'dan itibaren 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemeye başlayan amatör fotoğrafçılar makinalarıyla, vatandaşlar ise cep telefonları ile bu muhteşem manzarayı fotoğraflamaya çalıştı. İzmir'den iki haftalık tatil için Bodrum'a gelen bir çocuk annesi Nursel Çakmak (62), "Ben yıllarca dağcılık yaptım, halende zaman zaman yapıyorum. Bu nedenle doğa olaylarına hayranım. Bugünkü güzelliği de Bodrum'da yaşama fırsatı buldum, muhteşem bir olay" dedi.
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