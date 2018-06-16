Bodrum'da kapalı havaya rağmen sahiller doldu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatilciler bayramın ikinci gününde de zaman zaman bulutlu havaya rağmen plajları doldurdu.
Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, ilk gün olduğu gibi ikinci günü de sahilde geçirdi. Türkiye'nin pek çok yerine yağmurlu hava hakimken tatilciler, Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının güneşte 34, deniz suyu sıcaklığının da 26 derece olduğu Bodrum'da tatilciler, denize girip, güneşlendi. Güneş zaman zaman bulutların arkasına saklansa da tatilcilerin keyfini kaçıramadı. Yağmur yağmamasını fırsat bilen tatilcile yüzdü, su sporları yaptı. Bazı tatilciler ise sezlonglara uzanıp, kitap okuyarak dinlendi.
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