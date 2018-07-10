Bodrum'da kaybolan işitme engelli kadın Eskişehir'de bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce kaybolan, ailesinin kaçırıldığından şüphe ettiği işitme engelli Esra Dağ Eskişehir'de bir evde bulundu.

Dağ'ın (25) Eskişehir'e kaçırıldığını ve burada bir evde tutulduğunu belirleyen polis ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce işitme engelli kadın burada bulunurken, Dağ'ı kaçırdığı iddia edilen cezaevi firarisi F.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen genç kadının durumunun iyi olduğu, Eskişehir'e giden ailesi tarafından Bodrum'a getirileceği öğrenildi.

Zanlı F.K'nın Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Gümüşlük Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Esra Dağ 6 Temmuz sabahı çöp atmak üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamış, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. Aile, kızlarının sosyal medya hesabındaki yazışmalarından Dağ'ı kaçırmış olabileceğinden şüphelendikleri bir kişinin ismini emniyete vermişti.

