Bodrum'da kayıp iş adamının cesedinin bulunması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan iş adamı Ali Özdemir'in cenazesi, İzmir'e gönderildi.
Yakın arkadaşı Mustafa Ö'nün itirafıyla öldürüldüğü anlaşılan Ali Özdemir'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bodrum ilçesine getirilen Özdemir'in cenazesi, Bitez Adliye Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İzmir'in Kemalpaşa ilçesine götürüldü.
Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S'nin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Mustafa Ö'nün kayınpederi A.S'nin ifadesinde cesedin ormanlık alana götürülmesinde damadına yardım ettiğini doğruladığı öğrenildi. Mustafa Ö'nün kayınvalidesi ile evine zaman zaman temizliğe gelen bir kişinin daha ifadesine başvuracağı belirtildi.
Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı.
(AA)
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