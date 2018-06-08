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Bodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

BODRUM'da, 8 köpek, 9 kedi ve 16 tavuk atılan zehirli kıymalarla telef olurken, 5 köpek ve 4 kedi ise hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek kurtarıldı.

Bodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 8 köpek, 9 kedi ve 16 tavuk atılan zehirli kıymalarla telef olurken, 5 köpek ve 4 kedi ise hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, hayvanseverler ağızlarından köpük gelmiş, sokak hayvanları olduğunu farkedip, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu'ya bildirdi. Uslu ve beraberindeki dernek üyelerinin çevrede yaptıkları aramada, 8 köpek, 9 kedi ve 16 tavuğun ölüsüne rastlandı. Ağızlarından köpük gelmiş halde acı içinde kıvranan 5 köpek ve 4 kedi ise veterinere götürülerek, telef olmaktan kurtarıldı. Hayvanların zehirli kıyma verilerek telef edildiği belirlendi.
Son haftalarda sokak hayvanlarının katledilmesinde artış olduğunu söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Avukatımız Vahit Çevik aracılığıyla, sorumluların bulunup, hakettikleri cezayı çekmesi için jandarmaya şikayetçi olduk. Bu cani ruhlu insanları nasıl durduracağımızı bilemiyorum" dedi.

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Bodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef olduBodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef olduBodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef olduBodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef oldu

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