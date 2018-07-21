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Bodrum'da Kenan Doğulu, konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

Bodrum'da Kenan Doğulu, konseri

Pop müzik sanatçısı Kenan Doğulu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Doğulu'nun eski ve yeni şarkılarını seslendirdiği konseri, annesi Serpil Doğulu da izledi.

Konseri izlemeye gelenler, Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti.

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