Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festivalde, klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen "TR Classic Cars" isimli grup üyeleri tarafından Turgutreis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi. Etkinliğe, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden yerli ve ithal klasik araç sahipleri katıldı.

Grubun kurucularından Ozan Aydın, etkinliğin klasik otomobil sahiplerini bir araya getirmeyi ve birbirlerine destek olmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Etkinlikte 70 aracın yer aldığını belirten Aydın "Özel yapım araçlar da var. Türkiye'de bulunan nadir otomobillerin bir parçası Bodrum'da toplandı. Burada bulunan araçlardan en eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model." dedi.

Etkinliğe, klasik araç tutkunu sinema ve dizi oyuncusu Erkan Can da katıldı.

Can, 30 sendedir klasik araç kullandığını belirterek "Araba benim için büro gibi, ev gibi. Ben arabaya binince tedavi oluyorum, rahatlıyorum. Onunla iki tur atsam bana yetiyor." sözleriyle klasik otomobil tutkusunu dile getirdi.

Festivalde otomobili "en gözde araç" seçilen Onur Kuruçaylı ise oto boyama işi yaptığını, eski model aracını 57 günlük bir çalışmada "Airbrush" yöntemini de kullanarak farklı bir tasarımla boyadığını söyledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ziyaretçiler klasik otomobillerle bol bol fotoğraf çektirdi.

