Bodrum’da köpek katliamı

Bodrum’da zehirli tavuk eti yiyen 4’ü cins, 2’si sokak köpeği olmak üzere toplam 6 köpek zehirlenerek katledildi. Köpek sahipleri çevrede yaptıkları araştırma sonucu mavi tavuk eti görünce şok oldu. Olay yerine gelen hayvan severler ise ölen hayvanları için isyan etti. Zehirlenen köpekler içerisinden tek kurtulan ise Şimşek isimli Labrador Retriever cinsi köpek oldu.

Bodrum’un Torba mahallesinde zehirli tavuk eti yiyen 4’ü cins, 2’si sokak köpeği zehirlenerek öldü. İçlerinden “şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpek ise veterinerin yaptığı müdahale sonucunda hayata tutunmayı başardı.

Tüm mahalleye zehirli et bırakmışlar

Olay Torba mahallesinde bulunan Santa83 ve Greenlife sitesi önünde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tavuk etine zehir enjekte edilerek sitelerin bulunduğu sokağa bırakıldı. 2 Jack Russell Teriyer cinsi köpek, 1 Rottweiler cinsi köpek, 1 avcı köpeği, 1 Labrador Retriever cinsi köpek ve 2 sokak köpeği otların arasına bırakılan zehirli tavuk eti yedi. İlk olarak Jack Russell teriyer cinsi “snickers” ve “paçi” isimli iki köpek tavuk etini yiyerek zehirlendi. Kliniğe getirilen “snickers” ve “paçi” veteriner Hekim Yasin İnce’nin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından ise Rottweiler cinsi köpeğini dışarı çıkaran sahibi, köpeğinin bir şey yediğini fark etti. Bir anda şoka giren ve titremeye başlayan köpeğini aynı veterinere getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağma Rottweiler cinsi köpekte kurtarılamadı. “Şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpekte aynı şekilde tavuk eti yiyerek zehirlendi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen “Şimşek” ise hayata tutunmayı başardı. Öte yandan site dışında bulunan 2 sokak köpeği ve site içerisinde bulunan 1 avcı köpeğinde sokak kenarında ölü halde bulunduğu öğrenildi.

Mavi tavuk eti şok etti

Site sakinleri köpek ölümlerinin ardından olayı araştırmaya başladı. Sitelerin bulunduğu sokağı araştıran Köpek sahipleri otların arasına atılmış tavuk etlerini buldu. Zehir enjekte edilmiş etlerin mavi olduğunu gören köpek sahipleri büyük şok yaşadı. Site sakinleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

Hayvan severler sokağa döküldü

Olayın duyulmasının ardından Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu veterinere gelerek zehirlenmeler hakkında bilgi aldı. Birçok hayvan sever vatandaşta veterinere akın etti. Bazı hayvan severler zehirli tavuk etlerinin bırakıldığı mahalleye giderek araştırma yapmaya başladı. Hayvan severler sabaha kadar o bölgede nöbet tutacaklarını ve zehirlenen başka köpeklerin olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu köpeklerin tavuk etine koyulan çok zehirli bir madde sonucunda öldüğünü ifade ederek “Bu büyük bir vahşet, cana kıyıyorlar. Kanunlarımız yetersiz. Polis bir ifade almaya bile gelmiyor. Kanunda mal olarak görüldüğü için hayvanlar siz gelin ifade vermeye deniliyor. O kadar yetersiz ki kanunlarımız. Bu olaylar vicdana, insanlığa ve Bodrum’a yakışmıyor. Şu anda 4 köpeğin öldüğünü öğrendik. Torba mahallesinde yaşayan arkadaşlara haber saldık çevreye bakıyorlar. İnşallah sayı artmaz”dedi.

Zehirli Tavuk etini buldu

Jack Russell teriyer cinsi “snickers” isimli köpeğini kaybeden Nejat Şolpan ise zehirli tavuk etinin bulduğunu ifade ederek “Akşam ihtiyaçlarını görsün diye bahçeye bıraktık. Bu köpek bizim canımızdı, yavrumuzdu, çocuğumuzdu. Ama bunu bu hale getirenler, hayvan diye bu hale getirdiler. Bu kişilere ne sıfat vereceksiniz. İnsan diyemiyorum. İnsan değiller bunu yapanlar. Bunu yapan bu hayvanlardan çok daha büyük bir hayvandır. Tavuğun üzerine zehir koyup bahçeye atmışlar. Sadece bahçeye değil bütün yola dökmüşler. Torba Mahallesindeki köpekleri katletmek için tezgah kurulmuş. Kimseye zararı olmayan bir yavrumuzdu bizim, canımız gitti.” ifadelerini kullandı.

“Şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpeğin sahibi İsmail Kılıç’da “Bir yere kadar gittik. Geldiğimizde köpeklerimize bir şeyler olmuştu. 1 köpeğimiz öldü. Şimşek isimli köpeğimizi ise kurtarmaya çalışıyoruz. Halen tedavi görüyor” şeklinde konuştu.

Paçi isimli Jack Russell teriyer cinsi köpeğin sahibi ise Köpeğinin öldüğünü söyleyerek “ 2 köpeğim vardı Paçi ve Şimşek isimli birde barınaktan aldığım köpeğim vardı. 2 köpeğim öldü 1 köpeğimi de kurtarmaya çalışıyoruz. Sokakta bir sürü köpeğimiz var. Ne durumda orası bilmiyorum. Hayvan barınağından aldığım köpeğimde öldü” ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Yasin İnce 3 köpeğin öldüğünü 1 tanesinin ise yaşadığını belirterek “4 köpek getirildi kliniğimize. Bunlardan 3 köpek 5 dakika içerisinde can verdi. 1 köpeğin ise şu anda tedavisine devam ediliyor. Köpeklerin ihtiyaç için dışarı çıkartıldığı ve otların arasından bulunan zehirli yiyeceği yedikleri için hepsi zehirlenmiş durumda geldi. Şimşek isimli köpeğimizi ise kurtarmaya çalışıyoruz. Tavuk etinin içerisine yerleştirilmiş zehirli bir donör var. Bu maddenin ne olduğunu öğrenmek için laboratuvardan gelen sonucu bekleyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl köpeği zehirlenen Selim Turan ise “Köpeğimize ilaç almak için geldiğimizde çok vahim bir olayla karşılaştık. 3 köpeğin katledildiğini 1 köpeğin ise müdahale edildiğini gördük. Geçen sene aynı şekilde bizim köpeğimizde zehirlenmişti. Hatta güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen hala o şahıs bulunamadı. Böyle bir olayın olmasından dolayı çok üzüldük. Bodrum Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biridir. Bodrum’da böyle bir şeyin olması bizi daha da üzüyor. Bunların hepsi birer can, bunları yapanlar asıl hayvan” şeklinde konuştu.