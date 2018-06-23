ALİ BALLI - Eşsiz mavi lacivert koylarıyla ünlü Bodrum'un guletlerinin yanı sıra limanlarına sıra sıra dizili "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de ilgi görüyor. Türk turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren turizmciler, yaz tatillerini geçirmek için aileleriyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere, en iyi tatil hizmetini sunabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Kumbahçe Limanı'nda demirli Bodrum guletleri ile farklı konseptte hazırlanmış "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de yerli misafirlerin yanı sıra, yurt dışından gelen tatilcileri de konuk ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen turistler, sırayla tur teknelerine binerek Bodrum'un maviliklerine yolculuk yapıyor. Rus turistlerin ağırlıkta olduğu gruplar, belirlenen güzergahlardaki koylarda denizin, güneşin ve eşsiz doğanın keyfini sürüyor. - "Müthiş bir yükseliş yakaladık" Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da 2016-2017 turizm sezonuna göre müthiş bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

İngiltere, Almanya, Polonya ve Rusya pazarında yükselişlerin devam ettiğine işaret eden Kocadon, "Yaptığımız tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini görmek gerçekten çok hoş. Umarım sezon içinde bu artış %100'lere varacak. Bodrum'un ana hedefi 2012-2013 yıllarında yakaladığı doluluk oranını yakalamak. Önce bu rakamlara ulaşmak istiyoruz." dedi. Tatilcilerin özellikle mavi turun başlangıcı olan günübirlik teknelere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kocadon, şunları dile getirdi: "Bodrum'u tercih eden ve günübirlik teknelerle mavi tura çıkan misafirlerimiz, gittiği koylarda çok iyi eğleniyorlar. Mutlu da oluyorlar. Özellikle Rus turistlerimizi gezdiren teknelerimiz her ne kadar müziğin sesini yükseltseler de eğlenmeye devam ediyorlar. Bu turizm sezonunda, bu yükselişte, ufak tefek hatalarımızı, yanlışlarımızı törpüleyerek, eleştirileri olumlu yönde yaparak çözüm üretmeye çalışacağız. Şu anda yakaladığımız bu performans bizi gerçekten mutlu ediyor." "Korsan gemi" görünümlü tur teknesi sahiplerinden Enver Kantarmış da misafirlerine Karaada, Poyraz, Kızılburun ve Dalgıç koylarında, eşsiz bir tatil imkanı sağladıklarına dikkati çekti.