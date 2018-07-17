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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

"Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, ilçeye 1881 turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer ile 1881 turist geldi.

Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası sahilindeki iskeleye yanaştırıldı.

Rodos'tan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz 1881 yolcu ile 746 personel bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemleri tamamlanarak gemiden inen turistler, Bodrum sahilinde yürüyüş yaptı. Bazıları taksilerle ve feribotla şehir turuna çıktı.

Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize giren turistler, güneşin keyfini çıkardı.

Üçüncü kez ilçeye geldiği belirtilen kruvaziyerin, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği bildirildi.

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bodrum gemi İngiliz Iskele Kruvaziyer Muğla turist

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