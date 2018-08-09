Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Orient Queen" isimli kruvaziyer ile 195 turist geldi.

Santorini'den gelen Bahama bayraklı 121 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

İlçeye üçüncü seferini yapan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 195 yolcu ile 144 personel olduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler de ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Marmaris'e gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

