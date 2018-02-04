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Bodrum'da kuvvetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Dalgalar, bazı iş yerlerinin balkonlarına ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan keşişleme nedeniyle dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından ilçede düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi 2. Ayak Yarışları da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Bitez Limanı'nda tekne mürettebatı Sercan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın dünden beri etkili olduğunu, 2-3 gün önce çekilen deniz suyunun da yükselmeye başladığını söyledi.

Bazı kayıkların yan yattığı Gümbet'te tekne kaptanı Önder Kaya, "Dün, deniz suyu kıyıdan 5 metre uzaktaydı. Bugün ise su yavaş yavaş gelmeye başladı." dedi.

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