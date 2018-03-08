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Bodrum'da lodos etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle oluşan dalgalarda bazı ahşap iskeleler zarar gördü, yelken yarışları yapılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lodos etkili oluyor.

İlçede öğlen saatlerinden itibaren etkisi artırmaya başlayan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreyi buldu. Denizde oluşan dalgalar nedeniyle bazı iskeleler zarar gördü. İçmeler mevkisinde iki iskelenin tahtaları denize sürüklendi. Önlem almaya çalışan görevliler, başka bir noktada karaya vuran tahtaları topladı.

Açık denizde daha da kuvvetli estiği kaydedilen rüzgar nedeniyle 6. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na katılan yelken sporcuları, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yarış komitesinin kararı ile karaya döndü. Bazı sporcular kıyıya vuran dalgalar arasında yelkenlileri karaya çıkarmakta güçlük çekerken, bazıları dalgaları eğlenceye dönüştürüp arkadaşları ile suda şakalaştı.

Yarış kurulu başkanı Turan Yılmazkoç, yarış sırasında rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 45 kilometreye çıktığını, sporcuların 2 yarış yapıp karaya döndüğünü söyledi. Yılmazkoç, sporcular karaya çıktıktan sonra rüzgarın etkisinin daha da artarak saatteki hızının 50 kilometreyi geçtiğini, dalga boyunun ise bir metrenin üzerine çıktığını ifade etti.

Meteorolojik tahminlere göre ilçede rüzgarın saat 02.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

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