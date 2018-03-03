HABER

Bodrum’da lodos kabusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Bodrum’da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum’da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle feribot seferleri iptal edilirken, yelken yarışları yapılamadı.
Bodrum’da gece başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan lodos, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent bölgelerinde etkili oldu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmeleri girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı. Balıkçıların ve denize çıkacak teknelerin uyarıldığı Bodrum’da bugün yapılması planlanan ve yaklaşık 50 teknenin katılacağı BAYK Kış Trofesi 3. Ayak yarışları iptal edildi. Sporcuların can güvenliği sebebiyle iptal edilen yarışın ilk gününde sporcular Bodrum Marina’da saatlerce havanın düzelmesini bekledi. Marinaya sığınan yelken tutkunları teknelerinin küçük bakımlarını yaptı.

Bodrum’da lodos kabusu

1 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
2 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
3 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
4 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
5 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
6 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
7 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
8 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
9 / 9

Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da lodos kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehzadeler’de evde bakım hizmetleri başladı

Şehzadeler’de evde bakım hizmetleri başladı

Samsun’da devrim yasalarının yıl dönümü kutlandı

Samsun’da devrim yasalarının yıl dönümü kutlandı

Bursa’da sabah şiddetli lodos, akşam yağmur

Bursa’da sabah şiddetli lodos, akşam yağmur

Devrekli gençlerden Afrin’e destek yürüyüşü

Devrekli gençlerden Afrin’e destek yürüyüşü

Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.