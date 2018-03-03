Bodrum’da lodos kabusu

Bodrum’da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle feribot seferleri iptal edilirken, yelken yarışları yapılamadı.

Bodrum’da gece başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan lodos, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent bölgelerinde etkili oldu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmeleri girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı. Balıkçıların ve denize çıkacak teknelerin uyarıldığı Bodrum’da bugün yapılması planlanan ve yaklaşık 50 teknenin katılacağı BAYK Kış Trofesi 3. Ayak yarışları iptal edildi. Sporcuların can güvenliği sebebiyle iptal edilen yarışın ilk gününde sporcular Bodrum Marina’da saatlerce havanın düzelmesini bekledi. Marinaya sığınan yelken tutkunları teknelerinin küçük bakımlarını yaptı.