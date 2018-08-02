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Bodrum'da lüks yata 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Bodrum'da lüks yata 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Idynasty" isimli mega yata, 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata, 7 tankerle 200 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.

Ardından yat, Yunan adalarına hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
"Idynasty" bodrum liman Mega yat Muğla yakıt yat

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