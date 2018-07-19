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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile otellerin olduğu bölgeye doğru genişleyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü - Yat yoğunluğu nedeniyle yangın söndürme uçaklarının denizden su almasında zaman zaman güçlük yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile oteller bölgesine doğru genişleyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, 13 arazöz, iş makineleri ve 55 orman işçisiyle müdahale edildi. 20 kişilik AKUT ekibi ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de çalışmalara destek verdi. Yangının evlerine sıçramasından korkan vatandaşlar da çalışmalara katıldı.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Öte yandan, yat yoğunluğu nedeniyle yangın söndürme uçaklarının denizden su almasında zaman zaman güçlük yaşandı. Uçakların su alabilmesi için bölgedeki bazı yatlar uzaklaştırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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bodrum maki Muğla orman Yalıkavak yangın

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