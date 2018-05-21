Bodrum'da Nekbe'nin 70. yılı anma etkinliği

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyelerince, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulduğu gün olan ve Filistinlilerin vatanlarının elinden alınışını ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Boykot, Tecrit ve Yaptırımların Geri Çekilmesi Hareketi (BDS) Ankara grubundan Filistinli Esma Kaşram, konuşmacı olarak katıldı.

Kaşram, buradaki konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik katliam yapmaya devam ettiğini söyledi.

Filistinlilerin artık özgürlükleri için mücadele ettiğine dikkati çeken Esma Kaşram, "Bunu yapmak istedikleri sırada maalesef katledildiler. Ben Filistin'in bir gün özgür olacağına inanıyorum. Bu şiddetli katliamlara karşı Filistinlilerin bir şekilde kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan da savaşın asıl mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade etti.

Filistinli kadınların 70 yıldır sıkıntı yaşadığına işaret eden Erozan, programda Filistin'i öğrendiklerini belirtti.

Etkinlikte, Filistinli yönetmen Carol Mansour'un işgali kadınların gözüyle anlatan "Filistin'i İşlemek" filmi de gösterildi.

