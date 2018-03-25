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Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta bulundu.

İlçenin Bitez Mahallesi sahilinde bir caretta carettanın sahilde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın, ekiplerin incelemesinin ardından belediye çalışanları tarafından uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

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