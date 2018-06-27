HABER

Bodrum'da ölü yunus sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Denizde yüzen tatilciler tarafından bulunan ölü yunus, kıyıya çıkartıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Ortakent-Yahşi sahilinde denize girenler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta ölü bir yunusla karşılaştı. Yaklaşık iki metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yunus, tatilciler tarafından kıyıya çıkartıldı.

Yunusun, karın ve kuyruk bölgesinde derin yara izleri olduğu tespit edildi.

Almanya'dan tatil için ilçeye gelen Süleyman Altıkulaç, denizde yüzdüğü sırada büyük bir balıkla karşılaştığını, ilk başta korkarak kıyıya çıktığını söyledi.

Daha sonra cesaret alıp başka bir arkadaşıyla denize yeniden girdiğini ifade eden Altıkulaç, "Hayvanı birlikte tutarak dışarıya çıkarttık. Kurşun izi olduğunu gördük, maalesef vurulmuştu. Bunu yapana yazıklar olsun." dedi.

Yunusun kıyıya çıkartılmasına yardımcı olanlardan Emre Saroğlu da balığı güçlükle kıyıya taşıdıklarını, bu tür olayların kendilerini çok üzdüğünü anlattı.

Bölgedeki otel sahiplerinden Yılmaz Algül ise vatandaşların vicdanlı davranarak yunusu dışarıya çıkarttıklarını kaydetti.

Yük taşıma aracıyla taşınan yunusun, incelemelerin ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Uşak'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldıUşak'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldı
AİHM'in 'yaşam hakkı korunamadı' kararı verdiği ölen askerin ailesi Cumhurbaşkanına seslendiAİHM'in 'yaşam hakkı korunamadı' kararı verdiği ölen askerin ailesi Cumhurbaşkanına seslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz Muğla Ölü yunus sahil yunus

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı

Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.