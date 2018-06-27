Bodrum'da ölü yunus sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.
Ortakent-Yahşi sahilinde denize girenler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta ölü bir yunusla karşılaştı. Yaklaşık iki metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yunus, tatilciler tarafından kıyıya çıkartıldı.
Yunusun, karın ve kuyruk bölgesinde derin yara izleri olduğu tespit edildi.
Almanya'dan tatil için ilçeye gelen Süleyman Altıkulaç, denizde yüzdüğü sırada büyük bir balıkla karşılaştığını, ilk başta korkarak kıyıya çıktığını söyledi.
Daha sonra cesaret alıp başka bir arkadaşıyla denize yeniden girdiğini ifade eden Altıkulaç, "Hayvanı birlikte tutarak dışarıya çıkarttık. Kurşun izi olduğunu gördük, maalesef vurulmuştu. Bunu yapana yazıklar olsun." dedi.
Yunusun kıyıya çıkartılmasına yardımcı olanlardan Emre Saroğlu da balığı güçlükle kıyıya taşıdıklarını, bu tür olayların kendilerini çok üzdüğünü anlattı.
Bölgedeki otel sahiplerinden Yılmaz Algül ise vatandaşların vicdanlı davranarak yunusu dışarıya çıkarttıklarını kaydetti.
Yük taşıma aracıyla taşınan yunusun, incelemelerin ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.
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